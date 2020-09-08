ESHOT filosuna 304 yeni araç

Ülke genelinde 2020’de tek kalemde yapılan en büyük otobüs ihalesine imza attıklarını söyleyen Başkan Tunç Soyer, “Bu da belediyemizin finans gücünün ve güvenilirliğinin somut göstergelerinden biri oldu. Üstelik yeni otobüslerimizi son derece ekonomik koşullarla aldık. Toplam 476 milyon lira ödeyeceğiz. Peşin değil, beş yılda vereceğiz. Ayrıca Otokar Genel Müdürlüğü, yapılan sözleşme gereğince beş yıl boyunca tamir ve bakım gibi hizmetleri ücretsiz temin edecek” dedi. Otokar Otobüs Firması Genel Müdürü Serdar Görgüç de İzmir’in ulaşım yatırımı için tercih edildiklerinden dolayı gururlu olduklarını söyledi.



9 Eylül mesajı



Öte yandan Soyer, milli bayram kutlamalarına getirilen pandemi kısıtlamalarıyla ilgili de, “Pandemiye karşı önlemlerimizi alıp cosku ve heyecanla İzmir’in kurtuluşunu kutlayacağız” dedi.



Yüksek teknoloji



Otobüsler etap etap teslim edilecek. İlk parti üç ay sonra gelecek. Haziran 2021’e kadar tamamı İzmirlilere hizmet vermeye başlayacak. Son teknoloji ürünü, engelli erişimine uygun, klimalı, Euro 6 egzoz emisyon standartlarını taşıyan otobüslerde; yolcu bilgilendirme ekranları ve anons sistemi, telefon ve tablet şarj noktaları, taban ve tavan ısı izolasyonu, duraklarda sağa yatma ve sürücü güvenlik kabini gibi pek çok özellik bulunuyor.