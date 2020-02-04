ESHOT’tan üç santral daha

İlk güneş enerjisi santralini iki buçuk yıl önce devreye alan İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, üç yeni güneş enerji santrali (GES) daha kuruyor. Gediz Atölyesi’ndeki GES’in ikinci etabını hayata geçirmeye hazırlanan ESHOT, Buca Adatepe ve Çiğli Ataşehir tesislerinin çatılarına da güneş enerjisinden elektrik üreten fotovoltaik paneller kuracak. 924 kilovatlık Ataşehir GES’in 2022’de, 1750 kilovatlık Gediz GES’in ikinci etabının 2023’te, 1000 kilovatlık Buca Adatepe GES’in ise 2024 devreye alınması planlanıyor.

Üç GES’in de hizmete alınmasıyla ESHOT, toplamda 4,5 megavatlık (4500 kilovat) kurulu güce erişecek. Böylece, ESHOT’un tüm tesislerinin her yıl tükettiği 6 milyon 250 bin kilovatsaatlik elektrik enerjisinin tamamı güneşten karşılanabilecek. Yatırım maliyetlerinin geri ödenmesinden sonra kurulacak güneş santralları sayesinde, ESHOT’un mevcut elektrik fiyatlarıyla ödediği faturasının bedeli olan 5 milyonu lirayı bulan bir tasarruf yapılmış olacak.

Kapalı duraklar

ESHOT 65 olan güneş enerjili durak sayısını da ESHOT 2020 Stratejik Planı kapsamında 250’ye çıkacak. Aydınlatmanın yanı sıra yeni dönemde duraklardaki sesli ve görüntülü uyarı ve duyuru sistemleri de güneşle çalışacak. Ayrıca ESHOT kapalı durak modelini 2020’de yeniden canlandıracak. Kentin en işlek yerlerine yapılacak 10 metrekarelik nostaljik kapalı duraklar da güneş enerjisiyle çalışacak.