12.04.2020 - 00:01 |
Eşinden kalan maaşı kampanyaya bağışladı
Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşayan Rahime Kaymak (70), vefat eden eşinden kalan 500 lira emekli maaşını, Milli Dayanışma Kampanyası’na bağışladı.
Kaymak, İncirliova Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini arayarak, parayı teslim etti. Rahime Kaymak, “Kampanyaya, karınca kararınca desteğimiz olsun istedik” dedi. Kaymakam Ediz Sürücü de, Kaymak’a duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti. l DHA
Emine Erdoğan'dan "Elbet bir gün buluşacağız" şarkısıyla "evde kal" mesajıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, fonda "Elbet bir gün buluşacağız" şarkısının yer aldığı videoda, "Şimdi hep birlikte evde kalacağız." mesajını verdi.
İşte Survivor birleşme partisinden görüntüler...Survivor yarışmasındaki birleşme partisi izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, birleşme partisinden görüntüleri sosyal medya hesabı Instagram'ın hikaye bölümünde paylaştı. Ilıcalı'nın paylaştı görüntülerde yarışmacıların halay çektiği anlar görüldü.