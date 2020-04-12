Eşinden kalan maaşı kampanyaya bağışladı

Kaymak, İncirliova Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini arayarak, parayı teslim etti. Rahime Kaymak, “Kampanyaya, karınca kararınca desteğimiz olsun istedik” dedi. Kaymakam Ediz Sürücü de, Kaymak’a duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti. l DHA