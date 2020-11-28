Eşine hayat verdi

Vücudundaki aşırı kaşıntı yüzünden hayatı kabusa dönen Keziban Kula’nın (45) tek kurtuluşu olan karaciğer nakli eşi Zafer Kula sayesinde gerçekleşti. Eşi için gönüllü donör olan Kula, karısının 25 yıllık sıkıntısına son verdi. Çiftin çocukları Hamza (24) ile Dudu Kula da (20) nakilden sonra anne ve babalarının bakımını üstlendi.

Primer biliyer siroz hastası kadının İzmir Kent Hastanesi’ndeki operasyonunu gerçekleştiren Prof. Dr. Murat Kılıç, “Bu tablo bizim, Türk aile yapısının en güzel örneklerinden biri. Her aile ferdi en zor zamanlarda birbirlerine yardım edebilmek için seferber oluyor” dedi. Keziban Kula da, “Öyle bir kaşıntı çilesi çektim ki anlatılamaz, ancak yaşayan bilir. Kaşındıkça vücudum da titriyordu. Rengim sapsarıydı. Eşim, hayat arkadaşım bana hayat verdi, dertlerimden kurtardı. Ben de onun için canımı veririm. Eşime, çocuklarıma, doktorlarıma çok teşekkür ediyorum” dedi.