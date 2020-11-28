BİST1.329-1.03EURO9.36-0.27USD7.81-0.71ALTIN449.48-1.87
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Eşine hayat verdi
    ABONE OL
    28.11.2020 - 07:00 |

    Eşine hayat verdi

    Vücudundaki aşırı kaşıntı yüzünden hayatı kabusa dönen Keziban Kula’nın (45) tek kurtuluşu olan karaciğer nakli eşi Zafer Kula sayesinde gerçekleşti.

    Eşine hayat verdi

    Vücudundaki aşırı kaşıntı yüzünden hayatı kabusa dönen Keziban Kula’nın (45) tek kurtuluşu olan karaciğer nakli eşi Zafer Kula sayesinde gerçekleşti. Eşi için gönüllü donör olan Kula, karısının 25 yıllık sıkıntısına son verdi. Çiftin çocukları Hamza (24) ile Dudu Kula da (20) nakilden sonra anne ve babalarının bakımını üstlendi.
    Primer biliyer siroz hastası kadının İzmir Kent Hastanesi’ndeki operasyonunu gerçekleştiren Prof. Dr. Murat Kılıç, “Bu tablo bizim, Türk aile yapısının en güzel örneklerinden biri. Her aile ferdi en zor zamanlarda birbirlerine yardım edebilmek için seferber oluyor” dedi. Keziban Kula da, “Öyle bir kaşıntı çilesi çektim ki anlatılamaz, ancak yaşayan bilir. Kaşındıkça vücudum da titriyordu. Rengim sapsarıydı. Eşim, hayat arkadaşım bana hayat verdi, dertlerimden kurtardı. Ben de onun için canımı veririm. Eşime, çocuklarıma, doktorlarıma çok teşekkür ediyorum” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Terör örgütüne 27 Kasım darbesi

    Terör örgütüne 27 Kasım darbesi

    Çalışan milyonları ilgilendiriyor! Yıllık izinler...

    Çalışan milyonları ilgilendiriyor! Yıllık izinler...

    Oxford aşısıyla ilgili büyük şüphe! 'Korona aşısında sorunlar var'

    Oxford aşısıyla ilgili büyük şüphe! 'Korona aşısında sorunlar var'

    Güneş yüzü görmesinler

    Güneş yüzü görmesinler

    Sıradaki Haber