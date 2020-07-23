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    HaberlerEge Haberleri Eşit ve şiddetsiz Bodrum
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    23.07.2020 - 00:01 |

    Eşit ve şiddetsiz Bodrum

    Eşit ve şiddetsiz Bodrum

    Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın Bodrum Kadın Dayanışma Derneği ile toplumsal cinsiyet eşitliği kriterlerini içeren Kent Manifestosu’nu hayata geçirmesiyle başlayan çalışmalar meyvesini vermeye devam ediyor.

    Belediye ile işbirliği içinde olan Bodrum Kadın Dayanışma Derneği’nin “Bodrum’dan Türkiye’ye: Kadınlar Eşitlikçi ve Şiddetsiz Kentini Yaratıyor!” projesi Sabancı Vakfı Hibe Programına alındı. Bu yıl Türkiye’nin 58 ilinden 254 proje başvurusunun yapıldığı programa sadece 8 proje kabul edildi.

    8 yıllık eşini uykusunda boğarak öldürdüİstanbul Büyükçekmece'de bir kişi 2 çocuğunun annesi olan 8 yıllık eşini uykusunda boğarak öldürdü. Ekipler tarafından gözaltına alınan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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