Eşit ve şiddetsiz Bodrum

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın Bodrum Kadın Dayanışma Derneği ile toplumsal cinsiyet eşitliği kriterlerini içeren Kent Manifestosu’nu hayata geçirmesiyle başlayan çalışmalar meyvesini vermeye devam ediyor.

Belediye ile işbirliği içinde olan Bodrum Kadın Dayanışma Derneği’nin “Bodrum’dan Türkiye’ye: Kadınlar Eşitlikçi ve Şiddetsiz Kentini Yaratıyor!” projesi Sabancı Vakfı Hibe Programına alındı. Bu yıl Türkiye’nin 58 ilinden 254 proje başvurusunun yapıldığı programa sadece 8 proje kabul edildi.