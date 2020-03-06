06.03.2020 - 00:02 |
‘Eşitlik önce dilde başlar’
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne özel bir çalışma hazırlayan Çiğli Belediyesi, kentin birçok noktasına astığı afişlerle dildeki cinsiyet ayrımcılığına dikkat çekti. Dilde kalıplaşmış cinsiyetçi söylemlerin üzerinin çizildiği afişlerde, bu kelimelerin yerine kullanılacak doğru ifadelere yer verildi.
Iğdır'a şehir ateşi düştüSuriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara'nın Iğdır'daki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.