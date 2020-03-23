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    HaberlerEge Haberleri Eşiyle kavga etti, sokağa çıktı
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    23.03.2020 - 07:00 | | CAVİT AKGÜN DHA

    Eşiyle kavga etti, sokağa çıktı

    Muğla Büyükşehir Belediyesi’nde görevli sağlık ekipleri, sokakta bulunan 65 yaş üstü vatandaşları uyardı.

    Eşiyle kavga etti, sokağa çıktı

    Muğla Büyükşehir Belediyesi’nde görevli sağlık ekipleri, sokakta bulunan 65 yaş üstü vatandaşları uyardı. Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı sağlık görevlileri, koronavirüs salgınına karşı alınması gereken önlem ve tedbirler konusunda otogar, park, pazaryeri, cadde ve sokaklarda bulunan vatandaşlara içinde bulundukları risk durumu ile ilgili bilgi verip, broşür dağıttı. Menteşe Orgeneral Mustafa Muğlalı İşhanı önündeki parkta broşür dağıtımı sırasında, sağlık görevlisi ile vatandaş arasında ilginç diyalog yaşandı. Bankta yan yana oturan iki kişiye, “Mesafe çok yakın. Kronik hastalar ile yaşlılarda daha çok etkili olduğu için bu süre zarfında evde bulunmanız lazım” uyarısında bulundu. Bankta oturanlardan Alaattin Kaya da, “Evde otura otura vallahi karımla kavga ettik” yanıtını verdi. l

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