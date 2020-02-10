Eski başkan Çalkaya’ya 386 oy

CHP’nin İzmir Kongresi’nden Balçova Delegasyonu da başarıyla çıktı. 392 oy alan, Balçova’nın yeni ilçe başkanı Binnur Akın, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’le birlikte en yüksek oya ulaştı. Balçova’nın önceki dönem belediye başkanı Mehmet Ali Çalkaya da, 386 oyla Kurultay Delegesi listesinde en yüksek üçüncü oyun sahibi oldu. Balçova’nın listelerdeki diğer adayı eski ilçe başkanı Aygül Eryılmaz da yönetim listesine en yüksek sıralarda girdi. Mehmet Ali Çalkaya, “Kadınları ve gençleri önemsiyoruz. Kavga etmeden partinin ve ülkenin başarısı için yapılan siyaset olumlu sonuçlar veriyor” dedi.