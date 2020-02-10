BİST121.015-1,04EURO6,56-0,45USD6-0,20ALTIN304,040,81
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Eski başkan Çalkaya’ya 386 oy
    ABONE OL
    10.02.2020 - 00:02 |

    Eski başkan Çalkaya’ya 386 oy

    Eski başkan Çalkaya’ya 386 oy

    CHP’nin İzmir Kongresi’nden Balçova Delegasyonu da başarıyla çıktı. 392 oy alan, Balçova’nın yeni ilçe başkanı Binnur Akın, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’le birlikte en yüksek oya ulaştı. Balçova’nın önceki dönem belediye başkanı Mehmet Ali Çalkaya da, 386 oyla Kurultay Delegesi listesinde en yüksek üçüncü oyun sahibi oldu. Balçova’nın listelerdeki diğer adayı eski ilçe başkanı Aygül Eryılmaz da yönetim listesine en yüksek sıralarda girdi. Mehmet Ali Çalkaya, “Kadınları ve gençleri önemsiyoruz. Kavga etmeden partinin ve ülkenin başarısı için yapılan siyaset olumlu sonuçlar veriyor” dedi.

    İdlib'e yine saldırıSuriye'de Beşşar Esed rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçaklarının, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşim birimlerine düzenlediği saldırılarda 17 sivil hayatını kaybetti.
    daha fazla video için
    Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı soruya cevap veremeyince...Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmada bir yarışmacının, "Bugünden sonra gelecek ilk gün, anlamına gelen kelimenin doğru yazılışı nasıldır?" sorusuna doğru cevap verememesi sosyal medyada büyük tepkiye sebep oldu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Feci kaza! Kahreden detay ortaya çıktı

    Feci kaza! Kahreden detay ortaya çıktı

    Çinliyiz ama hasta değiliz! Bizden korkmayın

    Çinliyiz ama hasta değiliz! Bizden korkmayın

    Milyonlarca vatandaşa maddi destek! Kimliğinizle başvurmanız yeterli...

    Milyonlarca vatandaşa maddi destek! Kimliğinizle başvurmanız yeterli...

    Bomba yüklü araçla saldırı kamerada!

    Bomba yüklü araçla saldırı kamerada!

    Sıradaki Haber