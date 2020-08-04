Eski depremler tarihlendiriliyor

Dokuz Eylül Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi işbirliğinde 2 yıldır devam eden ‘İzmir ili Yerleşim Alanından Geçen Diri Fayların Paleosismolojisi’ projesi kapsamında çalışma yürüten uzmanlar, kentte en tehlikeli olarak görülen 5 fayda hendek açtı. Eski deprem izlerini tarihlendirmek amacıyla örnekler toplayan ekipler, bunları Ankara Üniversitesi ve Çukurova Üniversitesi’ne göndererek yaş analiz sonuçlarına ulaşmaya çalışıyor. Çalışmalardan elde edilen veriler, İzmir’de meydana gelmiş eski depremlerin hangi faylardan kaynaklandığını da ortaya koyuyor.