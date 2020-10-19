Eski futbolcu, şimdi gönüllerin kahramanı

Profesyonel futbolculuk döneminde edindiği ilk yardım bilgisi ve tecrübeleriyle kriz geçiren vatandaşa ambulans gelene kadar müdahale eden Gül, “İnsanlık görevimi yaptım. Sağlık ekibinin dediğine göre ne mutlu ki bir hayat kurtarmışım. Bu yaşanan üzücü olayda profesyonel futbol geçmişimin faydası oldu. O dönemde edindiğim ilk yardım bilgilerim sayesinde bu müdahaleyi yapabildim. Profesyonel futbolculuk geçmişimde edindiğim bilgi ve tecrübeleri Urlalılara, en önemlisi de gençlerimize, çocuklarımıza aktarmak, öğretmek istiyorum” dedi.