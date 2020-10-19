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    HaberlerEge Haberleri Eski futbolcu, şimdi gönüllerin kahramanı
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    19.10.2020 - 00:00 |

    Eski futbolcu, şimdi gönüllerin kahramanı

    Urla’da yaşayan ve kariyerinde Milli Takım dahil olmak üzere birçok kulüpte futbol oynayan eski profesyonel futbolcu Fahri Gül, oturduğu kıraathanede kalp krizi geçiren bir vatandaşa yaptığı anında müdahalesiyle hayatta tuttu.

    Eski futbolcu, şimdi gönüllerin kahramanı

    Profesyonel futbolculuk döneminde edindiği ilk yardım bilgisi ve tecrübeleriyle kriz geçiren vatandaşa ambulans gelene kadar müdahale eden Gül, “İnsanlık görevimi yaptım. Sağlık ekibinin dediğine göre ne mutlu ki bir hayat kurtarmışım. Bu yaşanan üzücü olayda profesyonel futbol geçmişimin faydası oldu. O dönemde edindiğim ilk yardım bilgilerim sayesinde bu müdahaleyi yapabildim. Profesyonel futbolculuk geçmişimde edindiğim bilgi ve tecrübeleri Urlalılara, en önemlisi de gençlerimize, çocuklarımıza aktarmak, öğretmek istiyorum” dedi.

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