24.12.2020 - 00:02 |
Eski görkemine kavuşuyor
BALIKESİR’in önemli tarihi sembolleri arasında yer alan asırlık Zağnos Paşa Camii’nin şehrin içinde kaybolan silueti, çevresindeki binaların yıkımı ile yeniden ortaya çıktı. Eski görkemine kavuşturulan caminin çevresinde bin 638 metrekarelik yeşil alan oluşturuldu.
Projenin yüzde 70’ini tamamladıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Üç yılda bu restorasyon çalışması bitti. Anıtlar Kurulu ile beraber avlusunda ve Zağnos Paşa Türbesi’nin olduğu bölgede düzenleme yapıyoruz. İnsan kalabalığına uygun şekilde düzenleyip, basınçlı suyla, Medine’de olduğu gibi şemsiyeler yapıyoruz. Şubat ayının sonunda caminin avlusu bitmiş olacak. Yaklaşık 40 yıl önce başlanan kamulaştırma çalışmalarını tamamlamak bize nasip oldu” dedi.