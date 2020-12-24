Eski görkemine kavuşuyor

Projenin yüzde 70’ini tamamladıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Üç yılda bu restorasyon çalışması bitti. Anıtlar Kurulu ile beraber avlusunda ve Zağnos Paşa Türbesi’nin olduğu bölgede düzenleme yapıyoruz. İnsan kalabalığına uygun şekilde düzenleyip, basınçlı suyla, Medine’de olduğu gibi şemsiyeler yapıyoruz. Şubat ayının sonunda caminin avlusu bitmiş olacak. Yaklaşık 40 yıl önce başlanan kamulaştırma çalışmalarını tamamlamak bize nasip oldu” dedi.