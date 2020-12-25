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    25.12.2020 - 07:00 |

    Eski haline dönsün!

    İzmir’i Sevenler Platformu Başkanı Sancar Maruflu, Büyükşehir Belediyesi’nin Varyant Yolu’nun 400 metrelik bölümündeki yaklaşık 65 yıllık taşların kaldırılarak asfalt dökülmesine tepki gösterdi

    Eski haline dönsün!

    İzmir’i Sevenler Platformu Başkanı Sancar Maruflu, Büyükşehir Belediyesi’nin Varyant Yolu’nun 400 metrelik bölümündeki yaklaşık 65 yıllık taşların kaldırılarak asfalt dökülmesine tepki gösterdi. Yolu, 1955 yılında dönemin belediye başkanı Rauf Onursal’ın yaptırdığını anımsatan Maruflu, “O yolun eski haline getirilmesini istiyoruz. Zararın neresinden dönülürse kardır. Başkan Tunç Soyer’in de bu konuda duyarlı davranacağına inanıyorum” diye konuştu. İzmir Büyükşehir, düzenlemenin İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ndan alınan izin doğrultusunda yapıldığını, çalışmalardan önce sökülen Arnavut kaldırımı taşlarının ise başka bir projede kullanılacağını kaydetti.

     

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