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    09.10.2020 - 07:00 | | DENİZ TOKAT DHA

    Eski halk otobüsü, ekmek kapısı oldu

    Denizli’de aşçılığa duyduğu ilgi nedeniyle ziraat mühendisliğini bırakan Mehmet Ergin Ayvaz, gıda sektörüne yöneldi. Ayvaz, Sarayköy’de trafikten çekilmiş eski bir halk otobüsünü satın alıp, ekmek teknesine dönüştürdü.

    Eski halk otobüsü, ekmek kapısı oldu

    Denizli’de aşçılığa duyduğu ilgi nedeniyle ziraat mühendisliğini bırakan Mehmet Ergin Ayvaz, gıda sektörüne yöneldi. Ayvaz, Sarayköy’de trafikten çekilmiş eski bir halk otobüsünü satın alıp, ekmek teknesine dönüştürdü. Otobüsün dışını boyayan Ayvaz, içine de masa yerleştirdi. Aksesuarlarla süslediği otobüsün içinde ve çadır kurduğu ön kısmında, kokoreç ve köfte satışı yapmaya başladı. Ayvaz, “Buraya gelenler konseptimizi çok farklı buluyor. Müşterilerimiz çok beğeniyor” diye konuştu. 

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