06.07.2020 - 00:03 |
Eski İzmir’in haritaları dijitalde
İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM) araştırmacıların faydalanabileceği bir eseri daha gün yüzüne çıkardı.
1929 yılında çizilen ve bu tarihten önceki dönemi yansıtan 222 parçalık harita internet üzerinden erişime açıldı. İzmir haritasına www.apikam.org.tr adresindeki “Belge Grubu” başlığından erişilebiliyor. Haritalar hem incelenebiliyor ve hem de dijital olarak satın alınabiliyor.Orijinal haritadaki Osmanlı Türkçesi ifadelerin, APİKAM personeli tarafından yapılan günümüz Türkçesi çevirileri de kelimelerin altında yer alıyor.
Takılar cansız mankenlere takıldıKarabük'te, bir düğün salonunda corona virüs tedbirleri kapsamında gelin ve damadın yanına konulan cansız mankenlere takı takıldı. Düğün salonu işletmecisi Ersin Arslan, Türk gelenek ve göreneklerine göre takının gelin ve damada takıldığını, kendilerinin de takıların gelin ve damada takılıyormuş gibi bir ortam yarattıklarını söyledi.