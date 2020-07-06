Eski İzmir’in haritaları dijitalde

1929 yılında çizilen ve bu tarihten önceki dönemi yansıtan 222 parçalık harita internet üzerinden erişime açıldı. İzmir haritasına www.apikam.org.tr adresindeki “Belge Grubu” başlığından erişilebiliyor. Haritalar hem incelenebiliyor ve hem de dijital olarak satın alınabiliyor.Orijinal haritadaki Osmanlı Türkçesi ifadelerin, APİKAM personeli tarafından yapılan günümüz Türkçesi çevirileri de kelimelerin altında yer alıyor.