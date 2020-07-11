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    HaberlerEge Haberleri Eski tavalar saat oldu!
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    11.07.2020 - 00:00 |

    Eski tavalar saat oldu!

    Denizli’de, Gönül Köprüsü Dayanışma Derneği üyesi kadınların, kullanılmayan tavalardan yaptığı duvar saatleri ilgi görüyor.

    Eski tavalar saat oldu!

    El sanatları öğretmeni Arzu Altaş, kursiyerlerin program süresince çok iyi beceriler kazandığını kaydetti. Gönül Köprüsü Dayanışma Derneği Başkanı Nergis Şenocak da, “Ürünleri, sergiyle görücüye çıkaracağız. Gelirle tekerlekli sandalyeler alıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak istiyoruz” diye konuştu. 

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