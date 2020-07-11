11.07.2020 - 00:00 |
Eski tavalar saat oldu!
Denizli’de, Gönül Köprüsü Dayanışma Derneği üyesi kadınların, kullanılmayan tavalardan yaptığı duvar saatleri ilgi görüyor.
El sanatları öğretmeni Arzu Altaş, kursiyerlerin program süresince çok iyi beceriler kazandığını kaydetti. Gönül Köprüsü Dayanışma Derneği Başkanı Nergis Şenocak da, “Ürünleri, sergiyle görücüye çıkaracağız. Gelirle tekerlekli sandalyeler alıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak istiyoruz” diye konuştu.
TBMM Başkanı Şentop açıkladı! Ayasofya'da ilk namaz...Ayasofya kararı sonrası TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıklamalarda bulundu. “Ne zaman namaz kılmaya gideceksiniz?” sorusuna ilişkin Şentop, ''En kısa zamanda. Muhtemelen önümüzdeki hafta içerisinde olabilir. En geç önümüzdeki hafta cumaya kadar bu konuda adım atılır. Hep beraber, siz de gelirsiniz.'' yanıtını verdi.