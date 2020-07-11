Eski tavalar saat oldu!

El sanatları öğretmeni Arzu Altaş, kursiyerlerin program süresince çok iyi beceriler kazandığını kaydetti. Gönül Köprüsü Dayanışma Derneği Başkanı Nergis Şenocak da, “Ürünleri, sergiyle görücüye çıkaracağız. Gelirle tekerlekli sandalyeler alıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak istiyoruz” diye konuştu.