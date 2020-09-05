BİST1.0860.93EURO8.830.22USD7.440.13ALTIN462.570.28
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Eskihisar Mahallesi doğalgaza kavuşuyor
    ABONE OL
    05.09.2020 - 00:02 |

    Eskihisar Mahallesi doğalgaza kavuşuyor

    Merkezefendi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nce Eskihisar Mahallesi’nde gerçekleştirilen çalışmalarda doğalgaz hattının geçmesi planlandığı ve imar planına uygun toplamda 33 sokakta 5.5 kilometre uzunluğunda yeni ham yol açıldı.

    Eskihisar Mahallesi doğalgaza kavuşuyor

    Ekipler, toplamda 25 sokakta 4 kilometre daha ham yol açma çalışması gerçekleştirecek. Açılan yol ve sokaklardan enerya hattı geçirilerek, mahalle sakinleri doğalgaza kavuşmuş olacak. Ayrıca, parsel içinden geçen altyapı hatları da imar planına göre düzenlenecek.

    Eskihisar’da yürütülen çalışmaları inceleyen Başkan Şeniz Doğan, mahallenin hak ettiği hizmeti almaya devam edeceğini söyledi. Doğan, “Her mahallemize eşit hizmet götürüyoruz. İlçemizi daha yaşanabilir daha güzel hale getirmek için ortak akılla çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... Sağlık Bakanlığı'ndan üniversiteler için uzaktan eğitim tavsiyesi

    Son dakika... Sağlık Bakanlığı'ndan üniversiteler için uzaktan eğitim tavsiyesi

    Milyonlarca memuru ilgilendiren zam ve tazminat kararı!

    Milyonlarca memuru ilgilendiren zam ve tazminat kararı!

    ABD'li uzman: ABD'nin Erdoğan sorunu yok, Türkiye sorunu var

    ABD'li uzman: ABD'nin Erdoğan sorunu yok, Türkiye sorunu var

    5-6 Eylül sokağa çıkma yasağı var mı? Cumartesi-pazar bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

    5-6 Eylül sokağa çıkma yasağı var mı? Cumartesi-pazar bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

    Sıradaki Haber