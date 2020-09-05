05.09.2020 - 00:02 |
Eskihisar Mahallesi doğalgaza kavuşuyor
Merkezefendi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nce Eskihisar Mahallesi’nde gerçekleştirilen çalışmalarda doğalgaz hattının geçmesi planlandığı ve imar planına uygun toplamda 33 sokakta 5.5 kilometre uzunluğunda yeni ham yol açıldı.
Ekipler, toplamda 25 sokakta 4 kilometre daha ham yol açma çalışması gerçekleştirecek. Açılan yol ve sokaklardan enerya hattı geçirilerek, mahalle sakinleri doğalgaza kavuşmuş olacak. Ayrıca, parsel içinden geçen altyapı hatları da imar planına göre düzenlenecek.
Eskihisar’da yürütülen çalışmaları inceleyen Başkan Şeniz Doğan, mahallenin hak ettiği hizmeti almaya devam edeceğini söyledi. Doğan, “Her mahallemize eşit hizmet götürüyoruz. İlçemizi daha yaşanabilir daha güzel hale getirmek için ortak akılla çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.