Eskihisar Mahallesi doğalgaza kavuşuyor

Ekipler, toplamda 25 sokakta 4 kilometre daha ham yol açma çalışması gerçekleştirecek. Açılan yol ve sokaklardan enerya hattı geçirilerek, mahalle sakinleri doğalgaza kavuşmuş olacak. Ayrıca, parsel içinden geçen altyapı hatları da imar planına göre düzenlenecek.



Eskihisar’da yürütülen çalışmaları inceleyen Başkan Şeniz Doğan, mahallenin hak ettiği hizmeti almaya devam edeceğini söyledi. Doğan, “Her mahallemize eşit hizmet götürüyoruz. İlçemizi daha yaşanabilir daha güzel hale getirmek için ortak akılla çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.