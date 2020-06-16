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    HaberlerEge Haberleri ‘Eskisinden iyiyiz’
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    16.06.2020 - 07:00 |

    ‘Eskisinden iyiyiz’

    Koronavirüs salgını arası sonrası ilk maçında pazar günü en önemli rakiplerinden Altay’a konuk olacak olan Akhisarspor’da Teknik Direktör Yılmaz Vural, eskisinden de iyi durumda olduklarını söyledi.

    ‘Eskisinden iyiyiz’

    Koronavirüs salgını arası sonrası ilk maçında pazar günü en önemli rakiplerinden Altay’a konuk olacak olan Akhisarspor’da Teknik Direktör Yılmaz Vural, eskisinden de iyi durumda olduklarını söyledi. Play Off hattında iddialı bir konuma geldiklerini hatırlatan Vural, “Çok sıkı çalışıyoruz. Eskisinden de iyi durumda olduğumuzu düşünüyorum. Fiziksel ve psikolojik olarak hazır durumdayız. Kadro içinden 22 kişiyle çift kale maçlar yapıyoruz. Bu maçlarda sahaya çıkan iki takımımız da ligde zirveye oynayabilecek durumda” dedi.

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