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    HaberlerEge Haberleri Eskiyörük’e meslek ödülü
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    19.01.2021 - 00:02 |

    Eskiyörük’e meslek ödülü

    Eskiyörük’e meslek ödülü

    Dokuz Eylül Rotary Kulübü, Tire Süt Müstahsilleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük’e çalışmaları nedeniyle “Meslek Ödülü” verdi.

    Türkiye’de kooperatiflerin yarattığı istihdamın dünyadakine kıyasla oldukça düşük olmasına rağmen İzmir’in kooperatifçilik konusunda Türkiye’nin en önde gelen şehirlerinden biri olduğunu vurgulayan Eskiyörük “İzmirliler olarak zoru başardık, kooperatiflerin marka olmasını sağladık. İnsanlar başka şehirlerden süt ürünleri almak için Tire’ye, çiçek için Bayındır’a geliyor” dedi. Kooperatifçiliğin benimsenmesi kadar doğru anlaşılmasının da önemli olduğunu sözlerine ekleyen Eskiyörük, “Ayrı ve küçük kooperatifler yerine, el ele verip büyüyen bir kooperatifleşme modelini benimsemeliyiz. İzmir bunu başarabilir, bu konuda Türkiye’nin rol modeli olmalıyız” diye konuştu.

    Önderlik ediyor

    Dokuz Eylül Rotary Kulübü Başkanı Betül Elmasoğlu ise, “Çalışmalarınızla yüksek ahlak değerlerinin yaygınlaşmasını teşvik ediyor ve meslek sahiplerini yüreklendirerek onlara önder oluyorsunuz” dedi.

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