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    20.02.2020 - 07:00 |

    Eşlere ikinci hayat fedakar kocalardan

    Kan grupları uyuşmadığı için yıllardır diyalize bağlı yaşayan eşlerine organ vericisi olamayan fedakar kocalar, İzmir Kent Hastanesi’nde çapraz nakille birbirlerinin eşlerine böbreklerini verdi.

    Eşlere ikinci hayat fedakar kocalardan

    Kan grupları uyuşmadığı için yıllardır diyalize bağlı yaşayan eşlerine organ vericisi olamayan fedakar kocalar, İzmir Kent Hastanesi’nde çapraz nakille birbirlerinin eşlerine böbreklerini verdi. Yunus Er (53), 2 çocuk annesi Mülkiye Dişli’ye (35), Vedat Dişli (36) ise 5 çocuk annesi Safya Er’e (54) ikinci hayatın kapılarını açtı.
    Nakil ekibinden Doç. Dr. Ebru Sevinç Ok, “Kan grubu uyuşmayan canlı vericiler çapraz nakil sayesinde hastalarına nakil şansı yaratıyor. Bu sefer fedakar kocalarla karşı karşıyayız. Hepsini taburcu ettik” dedi. Aileler de, aralarında bir bağ oluştuğunu söyledi, “Çok mutluyuz. Herkes donör olmalı. Görüşmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

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