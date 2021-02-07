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    07.02.2021 - 00:01 |

    Esma Teyze’ye kaldırım sözü

    BAYRAKLI Belediye Başkanı Serdar Sandal, yaşanan sel felaketinden etkilenen Doğançay Mahallesi’nde incelemelerde bulundu, vatandaşları ziyaret etti.

    Esma Teyze’ye kaldırım sözü

    Hasarlı yerlerin tespitini de yapan Başkan Sandal, felaketin ilk anlarından itibaren ekiplerin sahada olduğunu söyledi. Başkan Sandal, “Yaralarımızı birlikte saracağız. Sizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Ne zaman ihtiyacınız olursa o an yanınızda olacağız. İmkanlarımız dahilinde ihtiyaçlarınıza her zaman yanıt vereceğiz” dedi. Vatandaşların talep ve önerilerini de dinleyen Başkan Sandal, “Fen işleri ekiplerimiz evlerin gerekli tadilatlarını yapacak. Yurttaşlarımıza erzak desteğinde bulunmaya devam edeceğiz. İmkanlarımızı seferber edip, elimizden ne geliyorsa yapacağız” diye konuştu. Sandal, ayrıca alt katında bulunan konferans salonunu su basan Doğançay Camisi’nin önüne yağmur suyu kanalı ve salonun zemininde de tadilat çalışmalarının yapılması talimatını verdi. Bakkaldan ekmek alan mahalleli Esma Teyze ile de yolda sohbet eden Sandal, kaldırım yapma sözü verdi.

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