Esnaf, 24.00’e kadar çalışmalı

Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü, normalleşmeyle birlikte kepenk açan esnafın büyük sevinç yaşadığını ancak kapanış saati 22.00’yi erken bulduklarını dile getirdi. “Çeşme turistik bir bölge olduğu için esnafın 24.00’e kadar çalışabilmesini talep ediyoruz” diyen Köfüncü, “Esnafımız bütün önlemleri aldı ve bozulan ekonomilerini yoluna koymak için uğraş veriyor. Biz de uygun fiyatlı dezenfektan ve gerekli malzemeleri sağladık. Tek isteğimiz kapanış saati konusunun gözden geçirilmesi. İnanıyorum ki yetkililer esnafın sesini duyup harekete geçecek. İş yerlerini ücretsiz dezenfekte edeceklerini açıklayan Belediye Başkanı Ekrem Oran’a da teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.



