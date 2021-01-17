Esnaf başkanlığı önergesi

MHP olarak her zaman esnafın yanında olduklarını belirten İl Başkanı Veysel Şahin, “Önergenin kabulü halinde İzmir bir ilki daha başaracak. Önerge ile esnafımıza olan desteğimizi bir kez daha göstermiş olduk” diye konuştu.

Atılan adımın sorunlarının çözümü için çok önemli olduğunu ifade eden Laçin ise, “Büyükşehir Meclis Üyesi MHP Grup Başkanvekili Selahattin Şahin’in girişimi seyyar esnafı için umut ışığı oldu. 200 bin seyyar esnafının teşekkürünü iletmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Görüşmenin ardından Laçin ile Akbulut, Şahin’e çiçek ve sorunlarının yer aldığı dosyayı sundu.