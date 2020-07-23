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    HaberlerEge Haberleri ‘Esnaf destek bekliyor’
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    23.07.2020 - 00:03 |

    ‘Esnaf destek bekliyor’

    CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, salgın sonrası esnafa yönelik desteklerin artması gerektiğini söyledi.

    ‘Esnaf destek bekliyor’

    Haziran sonu itibariyle 810 bin esnafın kredi başvurusunda bulunduğunu, kullanılan kredinin de 17 milyar 217 milyon lira olduğunu kaydeden Serter, beklentilerinin Esnaf Kefalet Kooperatifleri’nden veya bankalardan kredi almak olmadığını söyledi. Serter, “Her bir dükkânda ortalama 3 kişinin çalıştığını düşünsek 22 bin çalışannın işsiz kaldığı ortaya çıkıyor. Bu insanlar, aileleriyle beraber kepenkler kapanınca nasıl geçinecek? Maliyeye, SGK’ya, Bağkur’a olan borçlarını nasıl ödeyecekler? Bunlarla ilgili hiçbir somut çözüm önerisini bugüne kadar görmedik” dedi.

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