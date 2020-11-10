Esnaf için seferberlik

İzmir’de yaşanan 6.6 şiddetindeki deprem nedeniyle oluşan tsunamiden Seferihisar esnafı büyük zarar gördü. Tsunami nedeniyle özellikle Kaleiçi ve çarşıdaki üyelerinin zor günler yaşadığına dikkat çeken Seferihisar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Rüştü Çelikgil, ilk günden itibaren işyerleri gezerek hasar ve durum tespitinde bulunduklarını kaydetti.

Hasar tespiti yapılıyor

Çelikgil, “Zor durumda kalan, işyeri hasara uğrayan, sermayesini kaybeden üyelerimizin yaraları sarmaya çalışıyoruz. Daha ilk günden itibaren hasar tespit çalışmalarını yaptık, üyelerimizin işyerlerini gezerek incelemelerde bulunduk. Üyelerimizin durumunu rapor haline getiriyor, hasar fotoğraflarını ekleyerek üst makamlarımıza ulaştırıyoruz. Mağdurlar için planlanan yardım ve desteklerden Seferihisarlı esnaf ve sanatkarlarımızın azami derecede yararlanmaları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TESKOMB kanalıyla zarar gören esnafa 50 bin liraya kadar hibe desteği verileceğini açıkladığını belirten Çelikgil, “Aynı zamanda Esnaf Kefalet Kooperatifi’nin başkanlığını da yürütmekteyim. Zarar gören arkadaşlarımızın desteklerden en iyi şekilde yararlanmaları için onlara rehberlik edecek, yardımcı olacağız” diye konuştu.