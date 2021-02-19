Esnaf içini döktü

CHP Konak İlçe Başkanlığı ve Konak Belediyesi öncülüğünde düzenlenen toplantıda pandemi nedeniyle zor günler geçiren esnafın sıkıntıları masaya yatırıldı, çözüm önerileri sıralandı. Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde düzenlenen buluşmada CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, Ahi Evran geleneğini hatırlatarak, sorunların dayanışma ile çözüleceğini ifade etti, “Ben de bir esnaf evladıyım, esnaflık da yaptım; bu nedenle sorunlarınızın neler olduğunu çok iyi biliyorum. Ahi Evran geleneğinin kucaklayıcılığı, sosyal devletin kucaklayıcılığına da dönüşmeli” dedi.

‘Yükleri hafifletiyoruz’

Konak’ta göreve gelir gelmez “Esnaf Masası” kurduklarını belirten Belediye Başkanı Abdül Batur, “İşgaliye, kira, dezenfeksiyon, nakdi yardım, erzak kolisi gibi desteklerin yanında Büyükşehir’den çıkan kararla artık, katı atık bedellerini de küçük esnafımızdan almıyoruz. Tabii yaşanan sıkıntılar, sırf Konak Belediyesi’nin çözeceği problemler değil. Özellikle kafe, restoran, kahvehane gibi işletmeler gerçekten çok zor durumda. Gözümüz kulağımız bugün Ankara’dan gelecek kararda” dedi. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu ise esnafın, ülkenin ateşini ölçen, iyi olup olmadığını gösteren bir termometre olduğunu dile getirdi, “Ahilik tabiri ile ‘Bu da geçer Ya Hu’ diyorum. Bu da geçecek, yine birbirimizle kucaklaşacağımız sarılacağımız günler olacak. Yine sabahları her birimiz kepenklerimizi kaldıracağız” dedi.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de “Bu mücadeleyi sürdürmek bile başlı başına bir başarı. Biz CHP olarak yasaların, mevzuatın ve ekonomik koşulların el verdiği sürece sizin üzerinizdeki yükü hafifletmeye çalışıyoruz” mesajı verdi.