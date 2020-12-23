Esnaf, kira jesti bekliyor

Salgınının getirdiği ekonomik sıkıntılardan en fazla esnaf sanatkarların etkilendiğini belirten Mutlu, "2021 yılı için kiracınız olan esnaf sanatkarlardan kira artışı istemeyin, kiraları dondurun. 9 aydır hiç çalışamayan üyelerimiz var. Bu kapsamda devlet, diğer mülk sahiplerini de özendirmek için özveride bulunanların gerek gelir vergilerine gerekse emlak harç ve vergilerine kolaylıklar getirmeli" dedi.