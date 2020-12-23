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    HaberlerEge Haberleri Esnaf, kira jesti bekliyor
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    23.12.2020 - 00:03 |

    Esnaf, kira jesti bekliyor

    İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, yılbaşı öncesi mülk sahiplerine dayanışma çağrısında bulundu.

    Esnaf, kira jesti bekliyor

    Salgınının getirdiği ekonomik sıkıntılardan en fazla esnaf sanatkarların etkilendiğini belirten Mutlu, "2021 yılı için kiracınız olan esnaf sanatkarlardan kira artışı istemeyin, kiraları dondurun. 9 aydır hiç çalışamayan üyelerimiz var. Bu kapsamda devlet, diğer mülk sahiplerini de özendirmek için özveride bulunanların gerek gelir vergilerine gerekse emlak harç ve vergilerine kolaylıklar getirmeli" dedi.

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