23.12.2020 - 00:03 |
Esnaf, kira jesti bekliyor
İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, yılbaşı öncesi mülk sahiplerine dayanışma çağrısında bulundu.
Salgınının getirdiği ekonomik sıkıntılardan en fazla esnaf sanatkarların etkilendiğini belirten Mutlu, "2021 yılı için kiracınız olan esnaf sanatkarlardan kira artışı istemeyin, kiraları dondurun. 9 aydır hiç çalışamayan üyelerimiz var. Bu kapsamda devlet, diğer mülk sahiplerini de özendirmek için özveride bulunanların gerek gelir vergilerine gerekse emlak harç ve vergilerine kolaylıklar getirmeli" dedi.