Esnaf, koronavirüs yaralarını sarıyor

Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı yılın ilk yedi aylık döneminde Aliağa’da 286 ruhsat başvurusu yapıldı. Aliağa Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü verilerine göre; ocak, şubat ve mart aylarında toplam 91 işyeri açılırken, nisan, mayıs ve haziranda bu sayı 46’yı buldu. Temmuz ayında ise 46 ruhsat verildi. Aliağa Esnaf ve Sanatkârlar Odası’na kayıtlı 124, Ticaret Odası’na kayıtlı 59 olmak üzere toplam 183 müesseseye ruhsat verildi.