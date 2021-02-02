Esnaf telafi bekliyor

Kıbrıs Şehitleri İşadamları Derneği Başkanı Hami Torcu, bölge esnafının sorunlarına çözüm istedi. Beklentileri sıralayan Torcu, “Maske mesafe ve hijyen koşullarına herkes uysun ve işyerini açsın. Uymayanlara kapatma gelsin. Vergi ve SGK yapılandırılma işleminde başlangıç tarihimize göre ayarlama yapılsın. Kira, personel, tedarikçi, kredi ihtiyaçlarımız için bir önceki yıla göre ciro kaybımızın yüzde 25’i hibe verilsin. Bir müddet çalışanların vergi ve primlerini de devlet üstlensin” diye konuştu