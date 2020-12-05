Esnaf toz içinde

İzmir’i vuran 30 Ekim depreminde hasar gören binaların yıkım işlemlerinin devam ettiği Bayraklı’daki esnaf, enkaza su tutulmadığı için yayılan toz bulutlarına tepki gösterdi. İş yerlerinin toz olduğunu, nefes alamadıklarını söyleyen esnaf, defalarca belediyeyi aramalarına rağmen sorunun giderilemediğini ifade etti. Kreş işletmecisi Rahime Tükkan (33), “Burada hem evim hem kreşim var. Saatte bir kreşi, silmek zorunda kalıyoruz. Zaten pandemi var, nefes alamıyoruz. Bu olaya bir çözüm getirilmesi gerekiyor” dedi. Fırın işletmecisi İbrahim Darıcı (41) ise, “Belediyeyi aradık, kaç sefer söyledik. Gıda maddesi satıyoruz ve toz bize sorun yaratıyor. Kendi imkanlarımızla çevreyi suluyoruz” diye konuştu.