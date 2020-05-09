Esnaf yalnız değil

Marmaris Belediye Meclisi, olağanüstü toplantıyla koronavirüs salgınından etkilenen işletmeler ve belediye kiracılarını ekonomik açıdan rahatlatacak kararlar aldı. Salgın nedeniyle genelge gereği faaliyeti durdurulan işyerleri evsel katı atık ücretinden muaf tutuldu. Su aboneliği bulunmayan mükelleflerin ödemesi gereken evsel katı atık ücretinin bu ayki ilk taksidinin de eylülde tahsil edilmesine karar verildi.

Ayrıca, su faturasıyla birlikte tahsil edilen evsel katı atık ücretleri de üç ay süreyle ertelendi. MBelediyenin mülkiyetinde ve tasarrufunda faaliyet gösteren işyerlerinin kira ve ecrimisil borçlarının ise, 19 Mart 2020 tarihinden itibaren tahsil edilmesi gereken kısımlarının 3 ay ertelenmesi ve ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde herhangi bir gecikme zammı uygulanmadan tahsil edilmesi kararlaştırıldı. Öte yandan, kiracılardan da faaliyetlerin durdurulduğu süre boyunca kira bedeli alınmaması oy birliği ile karara bağlandı.

Oybirliğiyle karar

Salgına yönelik ciddi bir eylem planı oluşturan Germencik Belediyesi, esnafın yaralarını sarmaya devam ediyor. Esnaf destek paketi kapsamında nakdi yardım ödemeleri başladı. Belediye meclis üyelerinin oybirliğiyle kararın alındığını belirten Başkan Fuat Öndeş, “Araştırma komisyonumuz esnaf odalarından gelen listeler ışığında gerekli çalışmayı yaptı ve nakdi yardım yapılacak esnaflarımızı belirledi. Dün itibariyle berber ve kuaför esnafımızın ödemelerini yaptık” dedi.

Odalarla iletişim

Akhisar Belediyesi de geçim sıkıntısına düşen esnafa gıda yardımında bulunuyor. Başkan Yardımcısı Ekrem Kayserili, Kahveciler Odası Başkanı Erkin Güney, Tuhafiyeciler ve Manifaturacılar Odası Başkanı Ruşen Üren, Lokantacılar ve Tatlıcılar Odası Başkanı Pınar Güney, Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Zekeriya Açıkgöz ile iletişime geçip yardımları ulaştırdıklarını belirtti. Başkan Besim Dutlulu da, “Esnafa desteğimiz bundan sonra da sürdüreceğiz” diye konuştu