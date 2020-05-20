‘Esnaf, yardım edeni unutmaz’

Buca Esnaf ve Sanatkârlar Odası yöneticileri, ilçe belediyesinden de destek alarak esnaf sanatkârlara yardım elini uzattı. Mağduriyetlere dikkat çeken Oda Başkanı Turan Yazgan, “Kahveci, internet kafe, hamam, banyo, çay bahçesi ve çay ocakları, kafeler gibi işletmelerimizin faaliyetleri tamamen durduruldu; pastane ve lokanta gibi işyerleri de sadece paket servisle ayakta kalmaya çalışıyor. İnsanlar iki aydır sokağa çıkmıyor; esnaf işyerini açıyor, çoğunlukla siftah yapamadan kapatıyor” dedi. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’a, ilgi ve duyarlığı için teşekkür eden Yazgan, “Her girişimimizi desteklediler. Esnaf, zor günlerde kendisine yardım edenleri unutmaz” vurgusunu yaptı. Turan Yazgan ile oda yöneticileri, ilçedeki berber, kuaför ve güzellik salonu işletmecilerine hijyen kiti dağıttı.