Esnaf yardıma koştu

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB), 6.6’lık depremin yıkıma yol açtığı kentte, mağdur vatandaş ve esnaf sanatkarlara yardım eli uzattı.Kriz masası oluşturup 7 ayrı grup ile deprem bölgelerinde saha çalışmalarına başlayan İESOB, Bornova ve Bayraklı’da yıkılan binalarda bulunan ve Seferihisar’da selden zarar gören esnaf sanatkarları ve hasarlarını tespit ediyor. Esnaf sanatkarların iletişim bilgilerini, ünvanlarını, adreslerini ve hasarlarını fotoğraflarla belgeleyip rapor hazırlayan İESOB, yapılan çalışmaları yetkililere iletecek.

Bornova ve Bayraklı’da 4, Seferihisar’da 3 ekibin çalıştığını belirten İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu, “Esnaf sanatkarlara mali anlamda en büyük destekleri veren Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı ve Halkbank yöneticileri ile afet bölgesini gezdik, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Amacımız mağdur durumda kalan üyelerimizi tespit edip afet yardımı, vergi kolaylığı, kredi imkanı gibi olanaklar doğarsa yararlanmalarını sağlamak. Bir nebze olsun yaralarına merhem olmak” dedi.

Öte yandan İESOB, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Pide Gevrekçiler Odası ile işbirliğiyle Bornova ve Bayraklı’da 20 bin gevrek- boyoz-börek dağıtıldı. Ayrıca vatandaşa çay ve sıcak içecekler ikram edildi. Konutları zarar görenleri de unutmayan İESOB, Kaynaklar’daki Uygulamalı Eğitim Oteli’ni de mağdur vatandaşa tahsis etti. Mutlu, “İhtiyaç halinde depremde evini kaybeden veya evi zarar gören vatandaşlarımız ile kent dışından yardıma gelen ekiplere otelimizde ücretsiz olarak misafir etmekten mutluluk duyacağız” diye konuştu.