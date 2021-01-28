Esnafa biner lira

Kentlerin gelişimi için esnafın güçlü olması gerektiğinin altını çizen Başkan Gümrükçü, “Pandeminin başından itibaren esnafa destek olmaya devam ediyoruz. Salgından korunmaları amacıyla hijyen paketi dağıttık. Kantin ve okul servis şoförü çalışanlarına gıda kolisi desteğinde bulunduk. Son olarak da zor durumda olan kahvehane esnafımıza bin lira nakdi destekte bulunacağız. Çiğlili vatandaşlarımıza da önemli bir görev düşüyor. Yıllardır acı ve tatlı her türlü duyguyu beraber yaşadıkları esnaf komşularına destek olsunlar. Alışverişlerini süpermarketler yerine mahalle esnafından yapsınlar” dedi. Altıkulaç ile Kırdı da, desteğin esnafa nefes aldıracağını söyledi.