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    HaberlerEge Haberleri Esnafa biner lira
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    28.01.2021 - 00:01 |

    Esnafa biner lira

    ÇİĞLİ Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Çiğli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Arif Altıkulaç ve Kahvehaneciler Esnaf Odası Başkanı İsmail Hakkı Kırdı ile bir araya geldi.

    Esnafa biner lira

    Kentlerin gelişimi için esnafın güçlü olması gerektiğinin altını çizen Başkan Gümrükçü, “Pandeminin başından itibaren esnafa destek olmaya devam ediyoruz. Salgından korunmaları amacıyla hijyen paketi dağıttık. Kantin ve okul servis şoförü çalışanlarına gıda kolisi desteğinde bulunduk. Son olarak da zor durumda olan kahvehane esnafımıza bin lira nakdi destekte bulunacağız. Çiğlili vatandaşlarımıza da önemli bir görev düşüyor. Yıllardır acı ve tatlı her türlü duyguyu beraber yaşadıkları esnaf komşularına destek olsunlar. Alışverişlerini süpermarketler yerine mahalle esnafından yapsınlar” dedi. Altıkulaç ile Kırdı da, desteğin esnafa nefes aldıracağını söyledi.

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