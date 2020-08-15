15.08.2020 - 00:06 |
‘Esnafa destek sürdürülmeli’
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği’ne (İESOB) iade-i ziyarette bulundu.
İESOB yönetim, denetim, disiplin kurullarını da hazır bulunduğu ziyaretin sonunda Başkan Zekeriya Mutlu günün anısına Vali Köşger’e bir plaket sundu. İzmir Valisi Köşger’in ziyaretinden memnuniyet duyduklarını belirten İESOB Başkanı Mutlu, İzmirli esnaf ve sanatkârların sorunları hakkında Vali Köşger’e bilgi verdi, “Salgın devam ediyor ve üyelerimiz eski işlerini yapamıyor. Esnaf sanatkârlar için düşünülen destekler zor günler geçinceye kadar sürdürülmeli” dedi.
İzmir İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu’na başkanlık eden Vali Köşger, “Esnafımız, milletin sağlığı için 2-3 ay dükkânlarını kapattı. Yeni normal sürecinde, esnaf ve vatandaşımızdan beklentimiz, sürece adapte olmalarıdır” dedi.
Berat Albayrak açıkladı: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.