‘Esnafa destek sürdürülmeli’

İESOB yönetim, denetim, disiplin kurullarını da hazır bulunduğu ziyaretin sonunda Başkan Zekeriya Mutlu günün anısına Vali Köşger’e bir plaket sundu. İzmir Valisi Köşger’in ziyaretinden memnuniyet duyduklarını belirten İESOB Başkanı Mutlu, İzmirli esnaf ve sanatkârların sorunları hakkında Vali Köşger’e bilgi verdi, “Salgın devam ediyor ve üyelerimiz eski işlerini yapamıyor. Esnaf sanatkârlar için düşünülen destekler zor günler geçinceye kadar sürdürülmeli” dedi.

İzmir İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu’na başkanlık eden Vali Köşger, “Esnafımız, milletin sağlığı için 2-3 ay dükkânlarını kapattı. Yeni normal sürecinde, esnaf ve vatandaşımızdan beklentimiz, sürece adapte olmalarıdır” dedi.