Esnafa kira müjdesi

Yerel esnafın her zaman yanında olduklarını belirten Başkan Hakan Koştu, “Belediyemiz ile kira sözleşmesi devam eden tüm işyeri kiracılarımızın 2020 yılı kira bedellerinde 01.04.2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yüzde 10 tutarında kira indirimi yapılmasına karar verdik. Ayrıca işletmelerden faaliyette bulunmadığı döneme ilişkin olarak kira bedellerinin tahsil edilmemesi, ayrıca bu süreler kadar sözleşme sürelerinin uzatılmasını da kararlaştırdık. Tüm kiracımız olan esnafımıza hayırlı olsun” şeklinde konuştu.