Esnafa moral ziyareti

Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar normalleşme süreciyle işinin başına geçen esnafı ziyaret etti. Hjyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulmasının toplum sağlığının korunması açısından hayati önem taşıdığını belirten Yılmazlar, içerisinde kolonya, maske ve çikolata bulunan paketlerden dağıttı.