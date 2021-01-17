Esnafa müjde

Altıeylül ile Karesi belediyeleri, pandemi sürecinde kepenk indiren esnafı rahatlatacak bir karar aldı. Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ile Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, bu süreçte kapalı olan esnafa biner liralık nakdi yardımda bulunacaklarını açıkladı. Altıeylül esnafının ALGEM Hizmet Binasında başvuruda bulunabileceğini söyleyen Başkan Avcı, “Söz konusu Balıkesir ve Balıkesir esnafı. Esnafımız müracaat ederken işyeri ruhsatı ve vergi numarası, banka İban numarası ve kimlik fotokopisiyle başvurabilir. Ayın sonuna kadar yapılan müracaatlarda ilk ödememizi ocak ayı sonu, şubat ayı başı gibi yapmayı planlıyoruz. 28 Şubat’a kadar başvurabilecekler” dedi.



Vatandaşın yanında



Zor günleri dayanışmayla aşacaklarını vurgulayan Avcı, “7 bin 200’ü aşkın aileye gıda, kömür ve yakacak yardımı konusunda elimizden geleni sarfettik. 100 ton kömür, 60 ton civarı odun ve yakacak yardımında bulunduk. Bu süreçte ihtiyacı olan tüm vatandaşların yanında olmaya çalıştık” ifadesini kullandı. Başkan Orkan da, Karesi Belediyesi’ne yapılacak başvuruların Beyaz Masalarda kabul edileceğini açıkladı, “Biz de şubat meclisinde bu kararı oybirliğiyle alacağız” şeklinde konuştu. Pandemi sürecinin başından bu yana vatandaşların yanında olduklarını kaydeden Orkan, “2020 tüm dünyada zorluklarla geçti. Çok şükür bu zorlukları belediyeler olarak vatandaşlarımızın yanında olarak iyi geçirmelerini sağlamaya çalıştık. 41 bin adet market kartı dağıttık. Kömür ve odun yardımı yapıp, tüm hemşerilerimize ulaşmaya çalıştık. Herhangi bir sıkıntı çeken, problem yaşayan kim varsa bizlere ulaşsın” diye konuştu.