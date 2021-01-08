Esnafa, spora ve tarİhe destek

Kuşadası Belediye Meclisi, yılın ilk toplantısında önemli kararlar aldı. Pandemi sürecinde işletmeleri kapalı olan belediye kiracısı esnafın kira borçları 5 ay süreyle ertelenecek ve taksitlendirilecek. Kuşadası’nı depreme hazırlamak üzere “Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü” kurulacak. Kuşadası Belediyespor’a 200 bin, Kuşadası Gençlik Spor Kulübü’ne ise 100 bin lira nakdi yardım yapılacak. Toplantıda belediyede uygulanmaya başlanan kısa çalışma ödeneği ile ilgili açıklama yapan Başkan Ömer Günel, şöyle konuştu:

İşten çıkarma yok

“Pandemi ve deprem sürecinde yaşadığımız sıkıntılar nedeniyle 200 çalışma arkadaşımızı 100’er kişilik gruplar halinde kısa çalışma ödeneğinden faydalandırmaya başladık. Tüm özlük hakları korunmakta ve aylık ücretlerinin yüzde 60’ı ödenmektedir. Hiçbir personelin ücretsiz izne ayrılması ya da işten çıkarılması söz konusu değil.”

Öte yandan Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü tarafından Kadıkalesi’nde sürdürülmekte olan kazı çalışmalarına verilen desteğin sürdürülmesi amacıyla Günel’e protokol yapma yetkisi verildi.