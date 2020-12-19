Esnafı sevindirdi

Merkezefendi Belediyesi, esnafın yanında olmaya devam ediyor. İşleri olumsuz etkilenen veya tamamen kapanan işyerlerine ait belediyenin kira alacakları, alınan kararla pandemi sürecinin sonuna kadar ertelendi. Başkan Şeniz Doğan, “Esnafımızın her zaman yanındayız. Salgın sürecinde yaşanan gelişmeler sebebiyle işleri olumsuz etkilenen veya tamamen kapanan işyerlerinden alacaklarımızı pandemi süreci sonuna kadar erteliyoruz” dedi.