BİST1.4080.64EURO9.35-1.11USD7.63-0.93ALTIN460.82-1.28
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Esnafı sevindirdi
    ABONE OL
    19.12.2020 - 07:00 |

    Esnafı sevindirdi

    Merkezefendi Belediyesi, esnafın yanında olmaya devam ediyor. İşleri olumsuz etkilenen veya tamamen kapanan işyerlerine ait belediyenin kira alacakları, alınan kararla pandemi sürecinin sonuna kadar ertelendi.

    Esnafı sevindirdi

    Merkezefendi Belediyesi, esnafın yanında olmaya devam ediyor. İşleri olumsuz etkilenen veya tamamen kapanan işyerlerine ait belediyenin kira alacakları, alınan kararla pandemi sürecinin sonuna kadar ertelendi. Başkan Şeniz Doğan, “Esnafımızın her zaman yanındayız. Salgın sürecinde yaşanan gelişmeler sebebiyle işleri olumsuz etkilenen veya tamamen kapanan işyerlerinden alacaklarımızı pandemi süreci sonuna kadar erteliyoruz” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Milli Piyango bayilerinden yalana tepki: 30 bin aile buradan geçiniyor

    Milli Piyango bayilerinden yalana tepki: 30 bin aile buradan geçiniyor

    Milyonları kapsıyor! Ve başladı, günlük 98 lira...

    Milyonları kapsıyor! Ve başladı, günlük 98 lira...

    CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması

    CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması

    Son dakika... Polis aracıyla tur atmıştı! Harekete geçildi

    Son dakika... Polis aracıyla tur atmıştı! Harekete geçildi

    Sıradaki Haber