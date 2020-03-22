22.03.2020 - 00:01 |
Esnafı sevindiren haber Koştu’dan
Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, faaliyetlerine devam edebilen kiracılar için sevindirici haberi verdi.
Başkan Koştu, “Faaliyetlerine devam edebilen esnafımızın bu dönemde ödeme güçlüğü çekebileceği değerlendirmesinde bulunduk. Bizde belediye olarak esnafımızın kira ödemeleri için iki ay erteleme kararı aldık” dedi.
Bank bulamayınca bu kez oraya oturdular!Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’da corona virüsüne önlem amaçlı kent merkezindeki banklar kaldırılınca vatandaşlar sahile akın edip sahile sıfır duvara oturdu. Duvarda oturanları kameraya almaya çalışan gazetecileri fark eden bir grup yaşlı vatandaş ise hemen toparlanıp uzaklaşmaya çalıştı.