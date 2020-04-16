16.04.2020 - 00:01 |
Esnafı ziyaret etti tedbirleri inceledi
Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, Tire salı pazarında tezgah açan esnafı ziyaret etti, alınan tedbirleri yerinde inceledi.
“Bu kötü günleri atlattıktan sonra doyasıya el sıkışacağız, doyasıya birbirimize sarılacağız” diyen Başkan Duran, sohbet ettiği vatandaşlara da alışveriş yaptıktan sonra zaman kaybetmeden evlerine gitmeleri hususunda ricada bulundu. Vatandaş pazaryerine ateşi ölçülerek alındı. Pazar girişlerine fırsatçılara karşı güncel fiyat aralıkları da yazıldı.
Manisalı asker Irak’ın kuzeyinde şehit olduManisa Valisi Ahmet Deniz, Soma nüfusuna kayıtlı bir uzman çavuşun Irak’ın kuzeyinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olduğunu bildirdi.