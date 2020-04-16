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    HaberlerEge Haberleri Esnafı ziyaret etti tedbirleri inceledi
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    16.04.2020 - 00:01 |

    Esnafı ziyaret etti tedbirleri inceledi

    Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, Tire salı pazarında tezgah açan esnafı ziyaret etti, alınan tedbirleri yerinde inceledi.

    Esnafı ziyaret etti tedbirleri inceledi

     “Bu kötü günleri atlattıktan sonra doyasıya el sıkışacağız, doyasıya birbirimize sarılacağız” diyen Başkan Duran, sohbet ettiği vatandaşlara da alışveriş yaptıktan sonra zaman kaybetmeden evlerine gitmeleri hususunda ricada bulundu. Vatandaş pazaryerine ateşi ölçülerek alındı. Pazar girişlerine fırsatçılara karşı güncel fiyat aralıkları da yazıldı.

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