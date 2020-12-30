30.12.2020 - 00:03 |
‘Esnafımızın her zaman yanındayız’
Halk sağlığını korumak adına yoğun mesai harcayan Pamukkale Belediyesi, minibüs ve taksi duraklarında da düzenli dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Avni Örki, esnafın her zaman yanında olduklarını ifade ederek, “Bu salgın tamamen ortadan kalkıncaya kadar koronavirüsle mücadelemizi sürdüreceğiz.
Esnafımıza ilaçlama dışında maske dağıtımı yaparak da destek oluyoruz. Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz temizlik, maske, mesafe kurallarına uymalarıdır” dedi.