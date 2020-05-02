‘Esnafımızla el eleyiz’

Narlıdere Esnaf ve Sanatkârlar Odası ile yapılan işbirliği gereği, kapalı olan işletmelerde çalışan yaklaşık 500 kişiye gıda kolisi dağıtılacağı belirtildi. Başkan Ali Engin, “Bu zorlu süreçte esnafımızın ve çalışanlarımızın yanındayız” dedi.

Narlıdere Belediyesi ile Narlıdere Esnaf ve Sanatkarlar Odası, koronavirüs salgını nedeniyle kepenk kapatan esnafa can suyu olmak için harekete geçti. Yapılan işbirliği kapsamında, salgın nedeniyle kapanan işletmelerde çalışan yaklaşık 500 kişiye gıda ve erzak kolisi dağıtımı yapılacağı belirtildi. Bu zorlu süreçte, mağdur olan çalışanların bir nebze de olsa yaralarının sarılmasının hedeflendiği dile getirildi. Narlıdere Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Süleyman Gelve de “İşletmelerin kapanması ile geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımıza bir nebze de olsa katkıda bulunmak adına yapılmış güzel bir işbirliği oldu. Başta Belediye Başkanımız Ali Engin olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.