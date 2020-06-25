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    25.06.2020 - 00:02 |

    Esnafın elinden tutmaya devam

    Meslekteki duayenleri onurlandırma kararı alan İzmir Mobilyacılar Odası (İZMOD), ismi Türkiye’ye mal olmuş, 50 yıldır hiç ara vermeden İZMOD üyeliğini devam ettiren, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği Genel Başkan Vekili ve İzmir Bölge Başkanı Salahaddin Hünü’ye plaket verdi.

    Esnafın elinden tutmaya devam

    Hünü ile meslektaş olmaktan dolayı büyük gurur duyduğunu vurgulayan İZMOD Başkanı Hasan Özkoparan, “Hünü, darda kalan ve yeni yatırım yapacak esnafa daima destek oldu. Esnafın finans babası ismini taşıyan Hünü, mobilyada yenilik, azim ve doğru çalışmanın öncüsü oldu” diye konuştu.
    Plaket takdiminde duygu yüklü anlar yaşayan Hünü ise, “Talaşın içinden geliyorum. Esnaflığın zorluklarını biliyorum. Bu zorlukları arkadaşlarım yaşamasın diye yola çıktım. Karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma ilkesiyle, Türkiye’nin 32 bölgesinde binden fazla, İzmir’de ise 51 kefalet kooperatifi kurduk. Üretim yaparak kendisine ve ülkesine faydalı olmak isteyen binlerce insanımızın elinden tutmaya devam edeceğiz” dedi.

    Şarkışlaya giriş-çıkışlar kontrol altına alınacakSivas Valisi Salih Ayhan, yeni tip corona virüs (Kovid-19) vakalarında artış yaşanan Şarkışla ilçesinde giriş ve çıkışların kontrol altına alınacağını belirtti.
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