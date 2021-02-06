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    HaberlerEge Haberleri Esnafın sıkıntıları Bornova’da konuşuldu
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    06.02.2021 - 07:00 |

    Esnafın sıkıntıları Bornova’da konuşuldu

    Koronavirüs salgına karşı alınan önlemler nedeniyle son bir yıldır büyük sıkıntı yaşayan İzmir esnafının sorunları Bornova Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen toplatıda konuşuldu.

    Esnafın sıkıntıları Bornova’da konuşuldu

    Koronavirüs salgına karşı alınan önlemler nedeniyle son bir yıldır büyük sıkıntı yaşayan İzmir esnafının sorunları Bornova Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen toplatıda konuşuldu. Meslek odaları ve sanayi sitelerinin temsilcileri, merkezi hükümet ve yerel yönetimlerden beklediklerini dile getirdi. Borçlar için yapılacak altı aylık ertelemenin yeterli olamayacağını söyleyen Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, ”2021 yılını aşacak şekilde olması lazım ki insanlar çalışıp para kazansın ve borcunu ödesin” dedi.
    ‘Gerekli adımları atacağız’
    CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de, “Katı atık bedellerinin alınmaması gibi bazı taleplerinizin belediyelerin alacağı kararlarla gerçekleşmesi mümkün değil. Yasalar ve mevzuatlar bunlara izin vermiyor. Başkanlarımızla iletişim kurup gerekli adımların atılacağının sözünü veriyorum” diye konuştu.

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