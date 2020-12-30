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    HaberlerEge Haberleri Esnafın yeni yıl dileği desteklerin artması
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    30.12.2020 - 00:01 |

    Esnafın yeni yıl dileği desteklerin artması

    Salgından ve ardından yaşanan 30 Ekim depreminden en fazla etkilenen grupların başında gelen esnaf ve sanatkarlar, 2020’yi kayıp yıl olarak anacak.

    Esnafın yeni yıl dileği desteklerin artması

    Yeni yılda esnafın toparlanması için desteklerin daha kapsamlı olması gerektiğini belirten İzmir Esnaf Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, “Müstakil bir destek paketi açıklanmalıdır. Beklentimiz, vadesi gelmiş ödemelerimizin en az bir yıl süreyle ertelenmesi, camiamıza 3 yıl vadeli, bir yıl geri ödemesiz, sıfır faizli kredilerin tahsisi, işyeri kapalı olan üyelerimize elektrik, doğalgaz gibi girdiler için faturalandırılma yapılmaması, gelir vergisinden ve hak kaybına uğratılmadan 2020 yılı SGK primlerinden muaf tutulmamız, şoför esnafının kullandığı akaryakıttan ÖTV alınmaması. Yolumuz hem uzun, hem dik yokuşludur. Esnaf camiası olarak ülkemiz ve insanımız için üzerimize düşeni yapmaya hazırız” diye konuştu.

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