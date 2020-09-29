Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, alışverişlerin yerel esnaftan yapılması için Ödemişlilere çağrıda bulundu. “Kara gün dostu esnafımız için ses verme zamanı” diyen Eriş, “Hep söylediğimiz gibi büyük marketlerden alışveriş yaparsınız ama cenazenize, düğününüze mahallenizin esnafı gelir. Haydi Ödemiş, alışverişini yerel esnaftan yap, esnafına sahip çık” dedi. Kentin caddelerine ve meydanlarına belediye ekiplerince “Esnafına sahip çık” pankartları asıldı.