BİST1.121-0.27EURO9.10-0.01USD7.800.08ALTIN471.782.90
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘Esnafına sahip çık’
    ABONE OL
    29.09.2020 - 00:03 |

    ‘Esnafına sahip çık’

    ‘Esnafına sahip çık’

    Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, alışverişlerin yerel esnaftan yapılması için Ödemişlilere çağrıda bulundu. “Kara gün dostu esnafımız için ses verme zamanı” diyen Eriş, “Hep söylediğimiz gibi büyük marketlerden alışveriş yaparsınız ama cenazenize, düğününüze mahallenizin esnafı gelir. Haydi Ödemiş, alışverişini yerel esnaftan yap, esnafına sahip çık” dedi. Kentin caddelerine ve meydanlarına belediye ekiplerince “Esnafına sahip çık” pankartları asıldı.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Büyük Selçuklu İmparatoru Sultan Melikşah kimdir? Hayatı ve kaç yılında öldü?

    Büyük Selçuklu İmparatoru Sultan Melikşah kimdir? Hayatı ve kaç yılında öldü?

    Fiyatlar düştü! Vatandaşlar akın ediyor...

    Fiyatlar düştü! Vatandaşlar akın ediyor...

    Ermenistan'ın arkasında hangi güçler var?

    Ermenistan'ın arkasında hangi güçler var?

    Üniversiteler ne zaman açılacak? Bu sene üniversiteler açılacak mı?

    Üniversiteler ne zaman açılacak? Bu sene üniversiteler açılacak mı?

    Sıradaki Haber