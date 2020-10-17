Esnaftan alışveriş

UNESCO Dünya Mirası, Bergama’nın merkezinde bulunan ve ilçede yaşayan sakinler dışında da yerli ve yabancı turistleri ağırlayan Bergama Arastası, modern hayata inat ayakta kalmaya çalışırken pandemi nedeniyle de hayli zor günler geçirmeye başladı. Başkan Hakan Koştu, “Vakit yerel esnafımız için birlik olma vaktidir. Vatandaşlarımızın ve şehrimize gelecek misafirlerimizin alışverişlerini gönül rahatlığı ile yapacakları bu yaşayan çarşıya herkesi davet ediyorum” dedi. Tarihi çarşı, kaybolmaya yüz tutan nalburlar, sepetçiler, kalaycılar, saraçlar gibi meslekleri sürdürenlere ev sahipliği yapıyor.