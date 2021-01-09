Esnaftan fen işleri ekiplerine teşekkür

Marmarisli esnaf Serdar Yıldırım, Armutalan Mahallesi’nde devam eden yol, alt ve üstyapı çalışmalarına teşekkür etmek için belediye çalışanlarına yemek ısmarladı. Başkan Mehmet Oktay da, çalışma bölgesine gitti, hem işçilerle görüştü hem de davetinden dolayı Yıldırım’a teşekkür etti. Ayrıca fen işleri ekipleri, İnönü Caddesi’nde yenileme çalışmasına başladı. Altına çelik hasırlı beton döküldükten sonra asfaltlanacak olan caddede ayrıca bisiklet yolu ve cep otoparkları da yapılacak.