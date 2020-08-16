Esnaftan pankartlı teşekkür

Kuşadası’nda ‘Trafik Sakinleştirme’ projesi kapsamında yayaların kullanımı için yeniden düzenlenen Kemal Arıkan Caddesi’nde, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içinde yürütülen alt yapı ve üst yapı çalışmaları tamamlandı. Modern ve yeşil bir görünüme kavuşan caddede gerçekleştirilen düzenleme esnaftan büyük beğeni topladı. Esnaf, özel olarak bir teşekkür pankartı yaptırıp caddenin girişine astırdı.



Granit kaplama

Pankartta; “Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu ile Kuşadası Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel’e, Kemal Arıkan Caddesi esnafları olarak teşekkür ederiz” ifadeleri yer aldı.



Çalışmalar kapsamında; Kaya Şavkay Meydanı’ndan başlayarak caddenin Atatürk Bulvarı’na kadar uzanan kısmına gri, mavi, yeşil, kırmızı, bej ve siyah renklerden oluşan toplam

3 bin 428 metre kare taş döşendi. Yağmur suyu ızgaraları da değiştirilen caddede dükkanların yer aldığı bölüm granit ile kaplandı. Ayrıca engelli bireylerin daha rahat alışveriş yapmasını sağlamak için dükkanların önüne 3 adet engelli rampası inşa edildi. Telefon ve internet kabloları da yenilenen caddeye üzerinde led lambaların bulunduğu 33 adet aydınlatma direği dikildi. Toplam bin 600 metre karelik alan üzerinde de peyzaj çalışması gerçekleştirildi. Girişine palmiyeler dikilen cadde; arokarya, süs eriği sikas, starliçe, kartopu, lavanta, begonvil, mavi papatya ve ruhelya gibi çiçeklerle süslendi.